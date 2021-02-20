Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Кремль: в Вашингтоне не скрывают намерение помогать Киеву наращивать наступательный потенциал

Кира Карон
15:13 20.02.2021
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украина нуждается в защите суверенитета страны.
Кремль: в Вашингтоне не скрывают намерение помогать Киеву наращивать наступательный потенциал
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
Читайте нас на:

США не скрывают намерение помогать Украине наращивать наступательный потенциал. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Соединенные Штаты не скрывают своего последовательного намерения оказывать всестороннюю помощь Украине в наращивании и наступательного потенциала, военного потенциала... Такая помощь из Америки на Украину поступает», - сказал пресс-секретарь президента.

Он также отметил, что Киеву никто не угрожает. По мнению представителя Кремля, украинцев «накачивают» на проявление агрессивности .

«Их накачивают на проявление агрессивности, в том числе в конкретном плане агрессивности в решении проблем юго-востока. Это противоречит всему и вся и никоим образом не способствует стабильности и предсказуемости в сердце Европы», - заключил Песков.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украина нуждается в защите суверенитета страны. Американский лидер также обвинил Россию в якобы присутствующем у нее желании «подорвать» трансатлантическое единство Вашингтона с союзниками.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
14:45 В стране и мире
В России зафиксировали первый случай заражения человека новым штаммом птичьего гриппа
14:17 В стране и мире
Кремль: Россия не видит от США и ЕС взаимности в желании налаживать добрые отношения
12:53 В стране и мире
Видео
Андрея Мягкова проводили в последний путь под аплодисменты
12:08 В стране и мире
Череда бед: жители Техаса остались без воды из-за непогоды
12:00 В стране и мире
Видео
Суд признал законной замену условного срока Навальному на реальный
Популярное
Популярное
Свидетельство очевидца: полковник Алексей Смирнов рассказал, как происходил бой девятой роты в Афганистане
Астрономы сообщили о сенсационных свойствах ближайшей к Земле черной дыры
Видео
«Звезда» запускает новый телеканал «Звезда Плюс» в День защитника Отечества
Видео
«Холодный расклад»: синоптик рассказал, какой будет грядущая весна
Свитер бабушка связала: русские корни помогли перенести холод семье из Техаса
Эксперт рассказал, как быстро найти украденный телефон
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.