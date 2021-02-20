Кремль: в Вашингтоне не скрывают намерение помогать Киеву наращивать наступательный потенциал

США не скрывают намерение помогать Украине наращивать наступательный потенциал. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Соединенные Штаты не скрывают своего последовательного намерения оказывать всестороннюю помощь Украине в наращивании и наступательного потенциала, военного потенциала... Такая помощь из Америки на Украину поступает», - сказал пресс-секретарь президента.

Он также отметил, что Киеву никто не угрожает. По мнению представителя Кремля, украинцев «накачивают» на проявление агрессивности .

«Их накачивают на проявление агрессивности, в том числе в конкретном плане агрессивности в решении проблем юго-востока. Это противоречит всему и вся и никоим образом не способствует стабильности и предсказуемости в сердце Европы», - заключил Песков.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украина нуждается в защите суверенитета страны. Американский лидер также обвинил Россию в якобы присутствующем у нее желании «подорвать» трансатлантическое единство Вашингтона с союзниками.