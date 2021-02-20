Суд назначил время оглашения приговора Навальному по делу о клевете

В Бабушкинском суде проходит второе заседание по Алексею Навальному - по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

В 18:00 судья вынесет приговор. В соответствии с законом, Навального могут отправить в колонию, не дожидаясь апелляции на решение по делу.

Это уже четвертое заседание по данному делу. Первое состоялось 5 февраля. Навальный не признал свою вину, заявив, что никогда ранее не знал Артеменко, а защита подчеркнула, что рассматриваемые судом высказывания - оценочные суждения. Второе заседание состоялось 12 февраля. В ходе него стороны закончили представлять доказательства по делу.

16 февраля, на заседании проходили прения сторон. В ходе заседания гособвинитель Екатерина Фролова попросила оштрафовать Навального на 950 тысяч рублей, а также оставить в силе 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». Адвокаты настаивали на полном оправдании Навального.

Дело о клевете возбудили 15 июня 2020 года из-за комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. В комментариях Навальный позволил себе нелестные высказывания, которые, как указывает следствие, порочили честь и достоинство ветерана, а также нанесли ему моральный вред. В конце августа суд приостановил процесс в связи с болезнью Навального, однако в январе после прибытия в Россию он был задержан.

Ранее суд признал законной замену условного срока Навальному на реальный. Так, он проведет в колонии порядка 2,5 лет. Суд также учел время, проведенное Навальным под домашним арестом.