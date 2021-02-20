СМИ: попавшие под завалы на Норильской фабрике рабочие погибли

Двое рабочих, которые оказались под завалами на фабрике в Норильске, погибли. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

На данный момент спасатели пытаются извлечь их тела из-под обломков.

Установить местонахождение погибших удалось благодаря работе специалистов с тепловизорами, которые определили две примерных точки их местонахождения.

В спасательных работах участвуют 195 человек и 57 единиц техники. По данным МЧС, площадь обрушения составила около тысячи квадратных метров.

Сразу после трагедии двое рабочих смогли выбраться самостоятельно, четверо были вынесены на поверхность спасателями.