СМИ: попавшие под завалы на Норильской фабрике рабочие погибли
На данный момент спасатели пытаются извлечь их тела из-под обломков.
© Фото: МЧС РФ
Двое рабочих, которые оказались под завалами на фабрике в Норильске, погибли. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
На данный момент спасатели пытаются извлечь их тела из-под обломков.
Установить местонахождение погибших удалось благодаря работе специалистов с тепловизорами, которые определили две примерных точки их местонахождения.
В спасательных работах участвуют 195 человек и 57 единиц техники. По данным МЧС, площадь обрушения составила около тысячи квадратных метров.
Сразу после трагедии двое рабочих смогли выбраться самостоятельно, четверо были вынесены на поверхность спасателями.