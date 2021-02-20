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Сотрудники МЧС извлекли тела погибших из под завалов шахты в Норильске

Алексей Курильченко
14:57 20.02.2021
Поисковые работы на место происшествия завершены.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: СК РФ
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Из под завалов галереи дробильного цеха на Норильской обогатительной фабрике извлечены тела двух погибших шахтеров. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

«Работы в Норильске завершены, обнаружены и извлечены спасателями два человека без признаков жизни», - говорится в сообщении.

Ранее Следственный комитет РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело по факту обрушения. Со спасенными сотрудниками работают врачи.

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