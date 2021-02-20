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Андрей Мягков похоронен на Троекуровском кладбище

Кира Карон
14:52 20.02.2021
Актер ушел из жизни на 83-м году жизни 18-го февраля.
Андрей Мягков похоронен на Троекуровском кладбище
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР был похоронен сегодня на Троекуровском кладбище.

Ранее поклонники творчества великого артиста с цветами шли ко входу в МХТ имени Чехова. Гражданская панихида на основной сцене театра продлилась полтора часа.

Проститься с актером пришли его родные и близкие, друзья, коллеги, поклонники, ученики, чиновники.

Народный артист РСФСР умер 18 февраля на 83-м году жизни.

Артист наиболее известен по своим ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Братья Карамазовы», «Дни Турбиных», «Гараж». 

В 1976 году Мягков получил звание заслуженного артиста РСФСР. В 1977 году получил Государственную премию СССР за роль в «Иронии судьбы, или С легким паром!», а в 1979 году удостоился Государственной премии РСФСР за роль в «Служебном романе».

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