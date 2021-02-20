В стране и мире Андрей Мягков похоронен на Троекуровском кладбище Кира Карон Актер ушел из жизни на 83-м году жизни 18-го февраля. © Фото: Евгений Биятов, РИА Новости Читайте нас на: Советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР был похоронен сегодня на Троекуровском кладбище. Ранее поклонники творчества великого артиста с цветами шли ко входу в МХТ имени Чехова. Гражданская панихида на основной сцене театра продлилась полтора часа. Проститься с актером пришли его родные и близкие, друзья, коллеги, поклонники, ученики, чиновники. Народный артист РСФСР умер 18 февраля на 83-м году жизни. Артист наиболее известен по своим ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Братья Карамазовы», «Дни Турбиных», «Гараж». В 1976 году Мягков получил звание заслуженного артиста РСФСР. В 1977 году получил Государственную премию СССР за роль в «Иронии судьбы, или С легким паром!», а в 1979 году удостоился Государственной премии РСФСР за роль в «Служебном романе». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика