В России зафиксировали первый случай заражения человека новым штаммом птичьего гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что ученые центра «Вектор» выявили первый случай заражения россиян новым штаммом птичьего гриппа H5N8 группы A. Ученые лабораторно выделили генетический материал у семерых сотрудников российской птицефабрики, где в декабре прошлого года среди птиц произошла вспышка заражения.

«Все люди, все семь человек, о которых я говорю сегодня, чувствуют себя хорошо, клиническое течение у них было очень легким», - рассказала Попова в эфире телеканала «Россия 24».

Глава ведомства отметила, что новый штамм передается от птиц к человеку, но о случаях заражения между людьми не сообщается. Однако «время покажет», насколько быстро мутации вируса начнут передаваться от человека к человеку.

В этом случае у ученых будет время на разработку вакцины, отметила Попова. По ее словам, заражение было выявлено своевременно - имеется возможность подготовить тест-системы и вакцинные платформы прежде чем вирус станет более патогенным.