Россиянам хотят упростить заселение в гостиницах

В России хотят ввести новые правила заселения в отели по загранпаспорту. Об этом говорится в протоколе заседания экспертной группы по «Трансформации делового климата».

На данный момент отельерам запрещено заселять клиентов при отсутствии внутреннего документа, что доставляет неудобства, в первую очередь, для транзитных туристов. К примеру, гражданин направляется зарубежь с пересадкой через Москву, но захотел остаться на нескольк дней, но сделать это будет невозможно, поскольку большая часть граждан в отпуск заграницу не имеет при себе российский паспорт.

Проработать соответствующие поправки участники заседания попросили министерство внутренних дел до 1 апреля, пишут «Известия».

Еще одна сложность в данном случае - обмен сведениями о постояльцах с МВД. Согласно документу, действующую процедуру намерены упростить с помощью Единого портал госуслуг, где у отелей будут специальные профили.