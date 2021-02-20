Кремль: Россия не видит от США и ЕС взаимности в желании налаживать добрые отношения

Россия заинтересована в налаживании добрых отношений с ЕС и США, однако не видит взаимности. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он пояснил, что Москва пытается побудить собеседников на проявление воли к нормализации отношений.

«У нас не всегда это получается, и мы не всегда видим взаимность. Точнее говоря, последнее время мы вообще не видим взаимности», - с сожалением отметил Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать выступление Байдена на Мюнхенской конференции, где тот заявил, что Россия мешает Евросоюзу и Евроатлантическому партнерству.

Песков также добавил, что именно НАТО считает РФ своим противником, двигает свою военную инфраструктуру и наращивает эту военную инфраструктуру в непосредственной близости к российским границам.