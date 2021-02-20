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Марсоход Perseverance «поделился» фото Красной планеты в Twitter

Анна Берестовая
01:04 20.02.2021
Perseverance стал первым марсоходом, который способен делать снимки в цвете.
Марсоход Perseverance «поделился» фото Красной планеты в Twitter
© Фото: @NASAPersevere Twitter
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Для аппарата Perseverance, накануне совершившего успешную посадку в марсианском кратере Джезеро, создали Twitter-аккаунт. В нем размещаются красочные фотографии с поверхности планеты с подписями, оставленными от лица аппарата.

В посте, запечатлевшем само приземление, марсоход «обращается» к подписчиком, «призывая» делать великие дела, подобно его команде. Примечательно, что Perseverance стал первым кораблем для исследования Марса, который способен делать снимки в цвете.

Последующие записи от лица аппарата сообщали о нетерпении перед разворачиванием масштабной работы. В скором времени на марсоходе станет еще больше камер за счет выдвижения большой антенны 20 февраля. Первая короткая поездка прибора должна состояться через несколько недель.

Ранее в Роскосмосе поздравили американских коллег с успешной посадкой марсохода, давшей начало исследовательской миссии на поверхности Красной планеты. В корпорации пожелали организации выполнить все запланированные задачи.

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