Марсоход Perseverance «поделился» фото Красной планеты в Twitter

Для аппарата Perseverance, накануне совершившего успешную посадку в марсианском кратере Джезеро, создали Twitter-аккаунт. В нем размещаются красочные фотографии с поверхности планеты с подписями, оставленными от лица аппарата.

В посте, запечатлевшем само приземление, марсоход «обращается» к подписчиком, «призывая» делать великие дела, подобно его команде. Примечательно, что Perseverance стал первым кораблем для исследования Марса, который способен делать снимки в цвете.

The moment that my team dreamed of for years, now a reality. Dare mighty things. #CountdownToMars pic.twitter.com/8SgV53S9KG