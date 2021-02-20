На Украине решили привлекать туристов брендом Чернобыльской зоны отчуждения

На Украине разработали специальный бренд для зоны отчуждения в Чернобыле. Соответствующее изображение продемонстрировал первый замминистра защиты окружающей среды и природных ресурсов страны Богдан Боруховский.

Логотип было решено сделать в виде шестиугольника, повторяющего крышку реактора РБМК-1000, который использовался на Чернобыльской АЭС. Фигура образована черными лучами, которые, в соответствии с концепцией, будут все больше истончаться от года к году вплоть до 2064. Именно тогда, по оценкам ученых, влияние катастрофы на среду будет полностью нейтрализовано.

Боруховский указал, что подобный шаг был сделан для привлечения туристов со всего мира на территорию зоны отчуждения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Ранее сотрудники научного отдела Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника нашли огромных размеров бабочку. Насекомое с крыльями до 45 миллиметров в длину само прилетело к исследователям.