«Как жил, так и играл»: Апексимова рассказала, каким запомнился ей Андрей Мягков

Директор театра на Таганке и театра «Содружество актеров Таганки» Ирина Апексимова рассказала, что народный артист РСФСР Андрей Мягков на сцене был таким же, как и в жизни.

«Он как жил, так и играл. Он был таким же человеком. И сколько я его знала, он никогда не шел ни на какие компромиссы», - сказала актриса.

Апексимова добавила, что Мягков был представителем «великого поколения», которое, к сожалению, уходит.

В субботу, 20 февраля, проститься с актером в МХТ имени Чехова пришли его родные и близкие, друзья, коллеги и поклонники. В последний путь Мягкова проводили под аплодисменты, похоронят его на Троекуровском кладбище.