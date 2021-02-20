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Потанин назвал возможную причину аварии на фабрике в Норильске

Алена Миронова
13:52 20.02.2021
Двоим рабочим удалось выбраться самостоятельно. Еще четверых на поверхность подняли спасатели. На данный момент известно об одном погибшем. 
Потанин назвал возможную причину аварии на фабрике в Норильске
© Фото: МЧС РФ
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Причиной аварии на фабрике в Норильске послужило грубое нарушение техники безопасности. Об этом заявил президент «Норникеля» Владимир Потанин.

«Данная авария, предположительно, произошла по причине грубого нарушения техники безопасности и норм промышленной безопасности руководителями предприятия», - заявил Потанин.

Обрушение на фабрике произошло на улице Горная, 27 в 00:44 по московскому времени. Двоим рабочим удалось выбраться самостоятельно. Еще четверых на поверхность подняли спасатели. На данный момент известно об одном погибшем. 

По факту произошедшего завели уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ - «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». 

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