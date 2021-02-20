В стране и мире В Приморье тигрята устроили охоту на фотоловушку Светлана Головина Животные заметили аппаратуру совершенно случайно, после чего сорвали ремешок и начали играть на земле. © Видео: amurleo_land, Instagram © Фото: amurleo_land, Instagram Читайте нас на: В национальном парке «Земля леопарда» котята амурского тигра решили поиграть с фотоловушкой, закрепленной на дереве. Видео необычного инцидента было опубликовано в аккаунте заповедника.



На кадрах видно, что животные заметили аппаратуру совершенно случайно ночью, после чего сорвали ремешок и начали играть на земле - переворачивали, подкидывали и таскали по снегу.



Уточняется, что фотоловушка не была серьезно повреждена. Обнаружить ее не на месте удалось одному из сотрудников нацпарка, выполняющего плановую проверку.



По словам специалистов, тигрятам около девяти месяцев, а в этом возрасте им свойственно повышенное любопытство. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика