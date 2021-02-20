В партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» назвали санкции против Медведчука политическими репрессиями

Сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Бойко рассказал «Звезде» о реакции в партии на санкции против Виктора Медведчука и его семьи.

«Я считаю, что это просто политические репрессии, поскольку у нас растет партийный рейтинг и санкции против 2-ух наших товарищей - как раз ответ на то, что мы вышли на первое место как партия в рейтинге доверия людей», - заявил Бойко.

Политик отметил, что существующая власть не выполнила предвыборных обещаний: тарифы так и не снизились, мира нет, а вместо этого они «занялись репрессиями».

«У нас реакция жесткая: мы идем в суд, мы будем защищать товарищей в суде. и никакие санкции нас не остановят. Сегодняшняя власть непредсказуема вообще, но мы готовы к любым противодействиям. В любом случае мы будем выполнять то, что обещали своим избирателям - отстаивать их права», - поделился Бойко.

Комментируя работу по процедуре импичмента, политик отметил, что наконец-то получены подписные листы - уже начали собирать подписи.