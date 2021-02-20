Стартовали испытания комбинированной вакцины «Спутника V» и AstraZeneca

В субботу, 20 февраля, разработчики вакцины «Спутник V» объявили о старте испытаний комбинированной вакцины «Спутника V» и AstraZeneca. Об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте российского препарата.

«Использование вакцины «Спутник V» в качестве второго компонента для вакцины AZ избавляет от необходимости ждать второй прививки в течение трех месяцев», - уточняется в заявлении.

Первая российская вакцина от COVID-19, разработанная институтом Гамалеи при участии Минобороны России, была зарегистрирована в августе 2020 года. На данный момент спрос на нее растет - за рубежом ее зарегистрировали уже 27 стран.

По данным Российского фонда прямых инвестиций, «Спутник V» входит в тройку лидеров среди мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.