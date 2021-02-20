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Стартовали испытания комбинированной вакцины «Спутника V» и AstraZeneca

Светлана Головина
12:41 20.02.2021
Использование российской вакцины в качестве второго компонента AZ избавляет от необходимости ждать второй прививки в течение трех месяцев.
Стартовали испытания комбинированной вакцины «Спутника V» и AstraZeneca
© Фото: francesco rossi, Keystone Press Agency, Globallookpress
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В субботу, 20 февраля, разработчики вакцины «Спутник V» объявили о старте испытаний комбинированной вакцины «Спутника V» и AstraZeneca. Об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте российского препарата.

«Использование вакцины «Спутник V» в качестве второго компонента для вакцины AZ избавляет от необходимости ждать второй прививки в течение трех месяцев», - уточняется в заявлении. 

Первая российская вакцина от COVID-19, разработанная институтом Гамалеи при участии Минобороны России, была зарегистрирована в августе 2020 года. На данный момент спрос на нее растет - за рубежом ее зарегистрировали уже 27 стран.

По данным Российского фонда прямых инвестиций, «Спутник V» входит в тройку лидеров среди мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

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