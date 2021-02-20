Медведчук назвал введенные против него на Украине санкции «торжеством» беспредела

Лидер «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук ответил на введенные украинскими властями санкции против него и его семьи, отметив, что действия являются незаконными.

Он акцентировал, что подобные действия не могут применяться без соответствующего решения суда.

«Но это в правовом или в условно правовом государстве. Однако то, что творит сегодня власть, можно назвать только «торжеством» беспредела, анархии и беззакония», - говорится в обращении Медведчука на сайте партии.

По его словам, развернутая в отношении него кампания свидетельствует о том, что украинские чиновники «чувствуют опасность», поскольку политика лидера партии направлена на становление Украины будущего, свободной от внешнего управления.

«Власть любой ценой стремится расправиться со мной, нашей партией, независимыми телеканалами, понимая, что я с теми миллионами граждан, кто против обанкротившейся власти», - подытожил Медведчук.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал санкции, введенные против Медведчука, действием, требующим осуждения.