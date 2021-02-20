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Андрея Мягкова проводили в последний путь под аплодисменты

Алена Миронова
12:53 20.02.2021
Проститься с актером пришли его родные и близкие, друзья, коллеги, поклонники, ученики, чиновники. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Москве простились с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым. Актера проводили в последний путь под аплодисменты.

Поклонники творчества великого артиста с цветами шли ко входу в МХТ имени Чехова. Гражданская панихида на основной сцене театра продлилась полтора часа.

Проститься с актером пришли его родные и близкие, друзья, коллеги, поклонники, ученики, чиновники. 

«Артист уходит, но остается его человеческая интонация, его тема и чувство импровизации. Это был истинный мхатовец, потрясающий и удивительный. Он хотел вернуться, но здоровье не позволяло, но желание у него было», - сказал на церемонии прощания художественный руководитель театра Сергей Женовач.

Народный артист России Авангард Леонтьев, вспоминая Мягкова, заметил, что его имя неразрывно связано с понятием художественного театра.

«Какая скромность, какие позы, какое нежелание выходить на первый план. Тусовка и он - эти понятия не совмещались, но он был очень компанейский. Замечательный, простой, легкий, обаятельный, приветливый, деликатнейший», - высказался Леонтьев.

Ученица артиста в Школе-студии МХАТ Марина Брусникина подчеркнула, что для всех учеников великого артиста это огромная утрата. 

«У Андрея Васильевича было всего два курса, но он воспитал поколение, потому что все, что есть в нас, мы несем и передаем», - поделилась Брусникина.

Народный артист РСФСР умер 18 февраля на 83-м году жизни. Его похоронят на Троекуровском кладбище.

Артист наиболее известен по своим ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Братья Карамазовы», «Дни Турбиных», «Гараж». 

В 1976 году Мягков получил звание заслуженного артиста РСФСР. В 1977 году получил Государственную премию СССР за роль в «Иронии судьбы, или С легким паром!», а в 1979 году удостоился Государственной премии РСФСР за роль в «Служебном романе».

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