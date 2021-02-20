Суд признал законной замену условного срока Навальному на реальный

Мосгорсуд на выездном заседании в Бабушкинском суде признал законным решение суда заменить Алексею Навальному условный срок лишения свободы на реальный по делу «Ив Роше».

Так, он проведет в колонии порядка 2,5 лет. Суд также учел время, проведенное Навальным под домашним арестом.

Позже сегодня, в 14:00 состоится второе заседание с участием Навального - по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Навальный выступит с последним словом, после чего судья вынесет приговор. В соответствии с законом, его могут отправить в колонию, не дожидаясь апелляции на решение по делу.

Дело о клевете возбудили 15 июня 2020 года из-за комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. В комментариях Навальный позволил себе нелестные высказывания, которые, как указывает следствие, порочили честь и достоинство ветерана, а также нанесли ему моральный вред. В конце августа суд приостановил процесс в связи с болезнью Навального, однако в январе после прибытия в Россию он был задержан.

Ранее Навальный был задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу «Ив Роше». В августе 2017 года испытательный срок был продлен до 29 декабря 2020 года за неоднократную неявку в инспекцию и троекратное привлечение к административной ответственности.

Второго февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навального на заключение в колонии общего режима сроком на 3,5 года.