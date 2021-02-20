Техникой и вручную: кадры работ МЧС РФ по спасению машин из снежного плена на трассе Таврида

Последствия сильного снегопада в Крыму продолжают устранять специалисты Главного управления МЧС РФ по Республике Крым. Для расчистки участков трассы Таврида, по которым до сих по затруднено движение из-за снежных заносов, пришлось задействовать тяжелую инженерную технику. Однако в некоторых сложных местах спасателям приходится работать вручную и буквально лопатами вызволять машины с водителями из огромных сугробов.

В районах полуострова, где наблюдаются дорожные заторы - города Керчь, Феодосия и Ленинский район - для попавших в снежный плен граждан устанавливают дополнительные пункты обогрева. Всего на территории полуострова их уже подготовлено 13, еще к приему граждан готовы 7 стационарных пунктов обогрева муниципальных образований городов и районов Республики Крым и 1 пункт временного размещения в городе Керчь.

Как сообщили в МЧС РФ, из снежных заносов с помощью тяжелой техники уже отбуксировано порядка 100 транспортных средств. Всего в связи с заторами на трассе Таврида к работе привлечено от территориальной подсистемы Республики Крым РСЧС 194 человек и 60 единиц техники, из них от МЧС России - 104 человек и 18 единиц техники.

Работа в этом направлении будут продолжены и в темное время суток. Помощь уже получили около 200 граждан, пострадавших нет.