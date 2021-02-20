Череда бед: жители Техаса остались без воды из-за непогоды

В Техасе из-за непогоды почти 15 миллионов человек столкнулись с проблемами водоснабжения.

Из-за лопнувших труб в городе Остин было потеряно более миллиарда литров воды. Кроме того, проблемы возникли и с электроснабжением - без света остается порядка 95 тысяч жителей. Власти организовали пункты по раздаче воды и продовольствия. Об этом сообщает CNN.

«Люди напуганы, расстроены и рассержены. В конечном итоге нам понадобятся более точные ответы на вопрос, почему мы в таком положении и как предотвратить повторение подобного явления», — рассказал мэр города Остина Стив Адлер.

Из-за аномальных морозов жителям Техаса прислали счета на электричество на тысячи долларов. В частности, граждане получили счета на 1000, 3 800 и даже 17 тысяч долларов.