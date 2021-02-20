В стране и мире В России за сутки коронавирус диагностирован у 12 953 человек Светлана Головина Общее число инфицированных COVID-19 в стране достигло 4 151 984. © Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press Читайте нас на: За последние сутки в России зафиксировали 12 953 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом говорится в статистических данных Оперштаба. Без клинических проявлений было выявлено 10,2% граждан. Число летальных исходов составило 480 человек, полностью выздоровели - 17 484 пациентов. Наибольший прирост зараженных зафиксирован в Москве - 1 623 человек, в Санкт-Петербурге - 1 092 и Московской области - 6 90. Общее число инфицированных COVID-19 в России достигло 4 151 984. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика