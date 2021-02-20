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В России за сутки коронавирус диагностирован у 12 953 человек

Светлана Головина
11:46 20.02.2021
Общее число инфицированных COVID-19 в стране достигло 4 151 984.
В России за сутки коронавирус диагностирован у 12 953 человек
© Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press
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За последние сутки в России зафиксировали 12 953 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом говорится в статистических данных Оперштаба.

Без клинических проявлений было выявлено 10,2% граждан. Число летальных исходов составило 480 человек, полностью выздоровели - 17 484 пациентов.

Наибольший прирост зараженных зафиксирован в Москве - 1 623 человек, в Санкт-Петербурге - 1 092 и Московской области - 6 90.

Общее число инфицированных COVID-19 в России достигло 4 151 984.

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