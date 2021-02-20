Минфин предложил включить в программу «Семейная ипотека» частные дома

В Министерстве финансов предложили распространить льготную программу «Семейная ипотека» на строительство частных домов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет об ипотечных кредитах, выдающихся на приобретение земельного участка под строительство жилого дома или частного дома на уже имеющемся участке.

Заместитель главы ведомства Алексей Моисеев выразил надежду на то, что расширение льготной программы поможет семьям с детьми улучшить свои жилищные условия.