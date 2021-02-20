Более 40% россиян старше 60 лет вакцинировались от COVID-19

В России доля вакцинированных от коронавируса граждан старше 60 лет составляет 45%. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, регионам необходимо наращивать работу в данном направлении, поскольку этого недостаточно.

Голикова подчеркнула, что сейчас в стране открыто 4 129 пунктов, где можно привиться от COVID-19.

На данный момент у России есть три вакцины для профилактики коронавируса: первая, разработанная институтом Гамалеи при участии Минобороны России, «Спутник V», вторая - «ЭпиВакКорона» Научного центра «Вектор» Роспотребнадзора и третий - «КовиВак», созданная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова.