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Путин вернул ГИБДД контроль над техосмотром автомобилей

Алена Миронова
10:23 20.02.2021
Документ вступит в силу с 1 марта 2021 года.
Путин вернул ГИБДД контроль над техосмотром автомобилей
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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Президент России Владимир Путин вновь передал в полномочия ГИБДД государственный контроль над техническим осмотром автомобилей. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Так, согласно новому документу, теперь ГИБДД обязана проводить государственный контроль и надзор за организацией и проведением технического осмотра транспортных средств. Документ вступит в силу с 1 марта 2021 года.

Ранее ГИБДД отвечала за техосмотр автомобилей до 2012 года, когда президент передал функции контроля страховым компаниям. Вместо талона техосмотра они начали выдавать диагностическую карту, которую со временем стали продавать совместно с полисами ОСАГО. Так, порядка 80% владельцев авто не проходили реальный осмотр своих машин.

Ранее МВД прописало обязательные требования к безопасности автомобиля при прохождении техосмотра. Так, например, на станции ТО не примут машину с подтекающей тормозной жидкостью, большими трещинами на лобовом стекле и неисправным ручным тормозом.

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