Макконахи рассказал, как упустил главную роль в «Титанике»

Американский актер Мэттью Макконахи рассказал об упущенной главной роли в «Титанике».

«Я читал сценарий вместе с Кейт Уинслет, и это не было похоже на кастинг. Нас снимали, и все выглядело так, будто это кинопробы», - рассказал актер в ходе интервью на YouTube-канале Team Coco.

Макконахи отметил, что после кастинга к нему подошел кто-то из съемочной площадки, обнял и похвалил - актер подумал, что он все же получил главную роль Джека Доусона. Однако потом стало известно, что этот образ достался Леонардо Ди Каприо.

«Я подумал, где мой агент? У него будут проблемы, ведь мне так и не поступило никаких предложений», - сказал Макконахи.

Американский актер опроверг информацию о том, что он сам отказался от роли в «Титанике».