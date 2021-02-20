В России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса

На территории России зарегистрирована вакцина для профилактики коронавируса «КовиВак», созданная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

В ходе клинических испытаний на добровольцах препарат показал свою эффективность и безопасность.

«Широкомасштабные исследования («КовиВак». - Прим. ред.) продолжатся на пострегистрационном этапе», - отметил министр.

Вакцина «КовиВак» была создана по классической технологии и содержит инактивированный вирус. Таким образом, у России уже три вакцины, которые благодаря своим характеристикам позволят контролировать инфекцию и обеспечить надежную защиту граждан.

Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная институтом Гамалеи при участии Минобороны России, была зарегистрирована в августе 2020 года. На данный момент спрос на нее растет - за рубежом ее зарегистрировали уже 27 стран.

Второй препарат - «ЭпиВакКорона» - созданный Научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора прошел регистрацию в октябре.