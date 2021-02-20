В стране и мире Россия запустит 29 ракет в космос в 2021 году Алена Миронова В 2020 году было выполнено 17 пусков ракет космического назначения и 7 пусков боевых ракетных комплексов. © Фото: Roscosmos, Globallookpress Читайте нас на: Россия запустит 29 ракет космического назначения в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. «29 планируем только ракет космического назначения», — сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе встречи с Владимиром Путиным. Отмечается, что в 2020 году было выполнено 17 пусков ракет космического назначения и 7 пусков боевых ракетных комплексов. Ранее ракета «Союз-2» успешно вывела на орбиту военный спутник. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, выведение космического аппарата на орбиту прошло в штатном режиме. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика