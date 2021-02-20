Диетологи назвали продукты для снижения кровяного давления

Уровень кровяного давления важно контролировать, потому что при его повышении создается дополнительная нагрузка на сердце и кровеносные сосуды, что в конечном счете приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. По мнению исследователей, лучшим способом профилактики и лечения гипертонии на ранних стадиях является здоровый образ жизни и правильное питание.

По данным Journal of the American Medical Association, так называемая DASH-диета (диетологический подход к лечению гипертонии – с анг.) зарекомендовала себя как эффективный режим питания для снижения артериального давления.

В частности, DASH-диета предполагает включение в рацион фруктов, овощей и нежирных молочных продуктов. Кроме того, важно ограничить потребление продуктов, богатых жирами, включая насыщенные, пишет Express.

Ученые подтвердили эффективность этого лечебного типа питания на людях, страдающих от повышенного давления и диабета второго типа. Оказалось, что те, кто придерживался DASH-диеты, не только скорректировали показатели кровяного давления, но и сбросили вес.

В рацион при диетологическом подходе к лечению гипертонии включают много продуктов из цельного зерна, фруктов, овощей, нежирных молочных продуктов, немного рыбы, птицы, красного мяса и бобовых. Орехи разрешено есть в небольших количествах несколько раз в неделю. Также предлагается ограничить потребление сладостей и пищи, богатой жирами.