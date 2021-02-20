В МХТ имени Чехова прощаются с Андреем Мягковым

В МХТ имени Чехова началось прощание с Андреем Мягковым. Поклонники творчества великого артиста с цветами идут ко входу в театр. У здания выстроилась длинная очередь.

На сцене главного зала театра - многочисленные венки: от президента России Владимира Путина, министра культуры Ольги Любимовой, киноконцерна «Мосфильм» и других московских театров. Проститься с актером пришли его родные и близкие, друзья, коллеги.

Народный артист РСФСР умер 18 февраля на 83-м году жизни. Его похоронят на Троекуровском кладбище.

Артист наиболее известен по своим ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Братья Карамазовы», «Дни Турбиных», «Гараж».

В 1976 году Мягков получил звание заслуженного артиста РСФСР. В 1977 году получил Государственную премию СССР за роль в «Иронии судьбы, или С легким паром!», а в 1979 году удостоился Государственной премии РСФСР за роль в «Служебном романе».