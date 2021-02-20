Склад горит на юге Москвы: кадры с места

На юге Москвы горит складское помещение на улице Промышленная. Об этом сообщает ГУ МЧС столицы.



По информации ведомства, горение происходит на площади 400 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

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На кадрах с места видно, что из окон склада на втором этаже валит серо-коричневый дым. Пожарные проводят спецоперацию по ликвидации возгорания.

Сейчас в районе происходящего затруднено движение. Для урегулирования ситуации ожидается прибытие дополнительных патрулей ДПС.