Склад горит на юге Москвы: кадры с места
По информации МЧС, возгорание произошло на площади 400 квадратных метров.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
На юге Москвы горит складское помещение на улице Промышленная. Об этом сообщает ГУ МЧС столицы.
По информации ведомства, горение происходит на площади 400 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.
На кадрах с места видно, что из окон склада на втором этаже валит серо-коричневый дым. Пожарные проводят спецоперацию по ликвидации возгорания.
Сейчас в районе происходящего затруднено движение. Для урегулирования ситуации ожидается прибытие дополнительных патрулей ДПС.