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В Германии заявили об усталости России от «упреков» Запада

Светлана Головина
09:58 20.02.2021
По мнению главы Германо-российского форума, европейцы постоянно «грозят пальцем» Москве, поскольку  думают, что знают все намного лучше.
В Германии заявили об усталости России от «упреков» Запада
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Россия устала от неконструктивной политики и двойных стандартов Запада, заявил глава Германо-российского форума Маттиас Платцек.

«Россия попросту устала от нас и наших вечных упреков, а также от мира двойных стандартов», - сказал политик в интервью Berliner Zeitung.

Платцек подчеркнул, что европейцы постоянно «грозят пальцем» Москве, поскольку  думают, что знают все намного лучше и убеждены, что «мир должен быть организован только так, как считают нужным».

Также он акцентировал, что поддерживает европейские ценности и защищает их, но необходимо их «демонстрировать не на словах, а на деле».

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