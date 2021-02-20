В Германии заявили об усталости России от «упреков» Запада

Россия устала от неконструктивной политики и двойных стандартов Запада, заявил глава Германо-российского форума Маттиас Платцек.

«Россия попросту устала от нас и наших вечных упреков, а также от мира двойных стандартов», - сказал политик в интервью Berliner Zeitung.

Платцек подчеркнул, что европейцы постоянно «грозят пальцем» Москве, поскольку думают, что знают все намного лучше и убеждены, что «мир должен быть организован только так, как считают нужным».

Также он акцентировал, что поддерживает европейские ценности и защищает их, но необходимо их «демонстрировать не на словах, а на деле».