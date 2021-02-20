Ким Кардашьян и Канье Уэст разводятся

Звезда американского реалити-шоу Ким Кардашьян подала заявление о разводе с рэпером Канье Уэстом. Пару связывают практически семилетние отношения и четверо общих детей.

Об этом пишет NBC News со ссылкой на различные источники. В частности, расставание селебритис было подтверждено пресс-секретарем Верховного суда округа Лос-Анджелес.

Решение знаменитой семьи не стало неожиданностью для многих поклонников. Ранее СМИ уже сообщали об обращении супругов за услугами популярного адвоката, специализирующегося на бракоразводных процессах.