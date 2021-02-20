В СК РФ устанавливают обстоятельства трагедии на Ставрополье, где провалились под лед дети

Следователи СК РФ выясняют, при каких обстоятельствах в Буденновском округе Ставропольского края под лед озера Буйвола провалились две девочки. Сообщение о том, что в водоеме утонул 11-летний ребенок поступило в региональный СК 19 февраля.

«По данным следствия, девочка провалилась под лед в воду, гуляя вместе со своей подругой. Вторую девочку спасатели извлекли из воды в бессознательном состоянии. Она помещена в реанимацию больницы», - сообщили в Следственном Комитете.

Следователь СКР провел осмотр места происшествия, допросил очевидцев и назначил судебные экспертизы. Сейчас следствие устанавливает данные об объекте, где произошло ЧП, и лиц, отвечающих за безопасность на нем.

По факту трагедии заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).