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Выброс за выбросом: кадры мощного извержения вулкана Пакаи в Гватемале

Анна Берестовая
00:13 20.02.2021
Высота облаков пепла составляет около 3000 метров.
© Видео: @molecule Twitter © Фото: @molecule Twitter
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В Сети появились кадры мощного извержения вулкана, начавшегося накануне в Гватемале. По имеющейся информации, проявляющий высокую активность в середине февраля вулкан Пакая в настоящее время выбрасывает в воздух большие столбы пепла.

Высота выбросов, по данным отслеживающего вулканическую активность в мире ресурса «Volcano Discovery», ссылающегося на Консультативный центр по вулканическому пеплу (VAAC) Вашингтона, составляет около 3000 метров. По состоянию на 19 февраля 20.27 по московскому времени, извержение Пакаи продолжается.

Ранее сообщалось, что вулкан Этна активизировался на острове Сицилия. Обычно, по статистике, извержения самого крупного действующего вулкана мира не представляют опасности для местных жителей.

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