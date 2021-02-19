Собянин заявил о спаде пандемии коронавируса в Москве

Пандемия коронавируса в Москве идет на спад, и система здравоохранения достойно ее выдержала. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«И хотя впереди еще много работы, очевидно, что система здравоохранения выдержала эту экстремальную нагрузку», - отметил он в личном блоге.

Собянин подчеркнул, что даже в самый напряженный период врачи «не сталкивались с дефицитом медицинского оборудования». Закупленные незадолго до пандемии томографы и ангиографы позволили обеспечить раннюю диагностику коронавируса и ее своевременное лечение.