Собянин заявил о спаде пандемии коронавируса в Москве
По словам мэра, система здравоохранения столицы достойно выдержала экстремальную нагрузку.
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press
Пандемия коронавируса в Москве идет на спад, и система здравоохранения достойно ее выдержала. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«И хотя впереди еще много работы, очевидно, что система здравоохранения выдержала эту экстремальную нагрузку», - отметил он в личном блоге.
Собянин подчеркнул, что даже в самый напряженный период врачи «не сталкивались с дефицитом медицинского оборудования». Закупленные незадолго до пандемии томографы и ангиографы позволили обеспечить раннюю диагностику коронавируса и ее своевременное лечение.