В Минфине предложили ввести новый налог

В России могут ввести налог на старательскую деятельность. Соответствующий проект готовит Министерство финансов.

Под «старательской деятельностью» понимается деятельность по поиску и извлечению драгоценных металлов, осуществляемая гражданами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей. Законопроект подразумевает, что старатели смогут самостоятельно выбрать участок с помощью специального электронного сервиса, пишут «Известия».

В Минфине изданию отметили, что инициатива является сопутствующей к законопроекту Минвостокразвития «О старательской деятельности».

На рассмотрение в правительство проект будет внесен в сентябре 2021 года, в ноябре планируется, что его обсуждение начнется в Государственной думе.