В Минфине предложили ввести новый налог
Законопроект будет направлен на граждан, занимающихся старательской деятельностью.
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В России могут ввести налог на старательскую деятельность. Соответствующий проект готовит Министерство финансов.
Под «старательской деятельностью» понимается деятельность по поиску и извлечению драгоценных металлов, осуществляемая гражданами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей. Законопроект подразумевает, что старатели смогут самостоятельно выбрать участок с помощью специального электронного сервиса, пишут «Известия».
В Минфине изданию отметили, что инициатива является сопутствующей к законопроекту Минвостокразвития «О старательской деятельности».
На рассмотрение в правительство проект будет внесен в сентябре 2021 года, в ноябре планируется, что его обсуждение начнется в Государственной думе.