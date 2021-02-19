Американский президент Джо Байден поздравил NASA с успешной посадкой аппарата Perseverance на Марс. Об этом рассказал врио главы космического агентства США Стив Юрчик.

Он отметил, что примерно спустя через час после посадки марсохода поступил звонок от Джо Байдена, который первым делом сказал: «Поздравляю, мужчина!». Американский лидер выразил гордость за достижения NASA, а также попросил передать поздравления специалистам, участвующим в разработке, запуске и обслуживании марсохода.

Заместитель руководителя программы полета Мэтт Уоллес в ходе брифинга сообщил, что команда не зафиксировала никаких повреждений аппарата после его посадки на Марс. Специалисты озадачены поисками признаков микробной жизни в бассейне Езеро. Perseverance имеет 23 камеры и 2 микрофона для передачи видео и звука в HD-качестве.