Случайная ошибка сделала американку долларовой миллионершей

В США женщина ошиблась при покупке лотерейного билета на сайте и сорвала джекпот в размере двух миллионов долларов - это порядка 148 миллионов рублей. Об этом сообщает агентство UPI.

Бетти Вонг достаточно часто участвует в розыгрышах Mega Millions и Powerball, покупая постоянно один лотерейный билет. В последний раз по ошибке она приобрела 50 билетов мгновенной лотереи и в одночасье стала миллионершей.Победительница рассказала, что выигранные денежные средства позволят ей позаботиться о семье.

Ранее жительница США стала миллионером из-за ошибки кассира в супермаркете. Покупая продукты, женщина приобрела несколько лотерейных билетов стоимостью по десять долларов каждый. Кассир случайно продал ей билет за 20 долларов, который и оказался счастливым.