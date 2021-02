В стране и мире Богатые страны уличили в покупке вакцин от COVID-19 в излишнем количестве Алена Миронова Выявилось, что европейские страны, США, Великобритания, Канада, Австралия и Япония закупили вакцин на миллиард больше, чем нужно для вакцинации всего населения. © Фото: Thomas Frey, dpa, Globallookpress Читайте нас на: Некоторые развитые страны приобрели вакцины от COVID-19 в излишнем количестве. Об этом сообщается в докладе организации по борьбе с бедностью и предотвратимыми заболеваниями ONE Campaign. Так, организация провела анализ поставок вакцин в европейские страны, США, Великобританию, Канаду, Австралию, Японию. Выявилось, что эти страны закупили порядка более трех миллиардов доз вакцины - на миллиард больше, чем необходимо для вакцинации всего населения этих государств. Авторы доклада отметили, что это в конечном итоге замедлит борьбу с пандемией. Разумным считается обеспечение равного доступа к вакцинам. Так, согласно заявлению ONE Campaign, США и Великобритании следует поделиться излишками вакцин. Ранее шведская газета призвала ЕС закупать вакцину «Спутник V». Издание отметило крайне малый процент европейцев, получивших прививку от коронавируса. Автор подчеркнула, что медицинский журнал The Lancet одобрил российскую вакцину. Также газета отметила, что Россия традиционно сильна в сфере науки и ей «есть чем гордиться». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика