Мясников развеял популярный миф об опасности кофе

Люди, у которых имеются проблемы с сердцем, могут пить кофе. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

«Я много раз говорил, и в недавних передачах, и так далее: люди, ну поймите, кофе не вреден для сердечников», — заявил врач в эфире телеканала «Россия 1».

Как отметил Мясников, существуют даже научные работы, доказывающие, что люди, употребляющие кофе в разумных количествах, реже страдают инфарктами. Кроме того, у них реже встречается мерцательная аритмия. Напиток также благоприятно влияет на болезнь Паркинсона, остеопороз и подагру.

Рекомендуется пить не более двух-трех чашек кофе в день. Людям, у которых наблюдается проблемы с печенью, можно пить и по четыре кружки - кофе благотворно влияет на этот орган.

«Пейте кофе, если любите», — заключил Мясников.

Ранее ученые назвали употребление кофе профилактикой опасных болезней печени. Так, этот напиток способен защитить от развития жировой болезни печени, диабета второго типа и рака.