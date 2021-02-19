В стране и мире На Крымском мосту перекрыли движение из-за снегопада Алена Миронова Такое решение принято из-за обильного выпадения осадков и налипания мокрого снега. В настоящий момент проводятся работы по очистке дороги. © Видео: kokhnovichaleksandr, Instagram © Фото: Инфоцентр Крымский мост Читайте нас на: На Крымском мосту впервые перекрыли движение. Об этом заявил замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко. Такое решение приняли из-за обильного выпадения осадков и налипания мокрого снега. В настоящий момент проводятся работы по очистке дороги. Крымский мост открыли в 2018 году. Он соединяет полуостров с Краснодарским краем и является самым протяженным сооружением в России и Европе. Длина моста - 19 километров. Он состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного. 30 июня 2020 года железнодорожный мост открылся для грузовых поездов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика