На Крымском мосту перекрыли движение из-за снегопада
Такое решение принято из-за обильного выпадения осадков и налипания мокрого снега. В настоящий момент проводятся работы по очистке дороги.
© Видео: kokhnovichaleksandr, Instagram © Фото: Инфоцентр Крымский мост
На Крымском мосту впервые перекрыли движение. Об этом заявил замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко.
Такое решение приняли из-за обильного выпадения осадков и налипания мокрого снега. В настоящий момент проводятся работы по очистке дороги.
Крымский мост открыли в 2018 году. Он соединяет полуостров с Краснодарским краем и является самым протяженным сооружением в России и Европе. Длина моста - 19 километров. Он состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного. 30 июня 2020 года железнодорожный мост открылся для грузовых поездов.