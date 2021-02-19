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После пожара в жилом доме Кирова шесть человек госпитализированы в средне-тяжелом состоянии

Светлана Головина
07:55 19.02.2021
На месте происшествия обнаружены тела троих детей.
После пожара в жилом доме Кирова шесть человек госпитализированы в средне-тяжелом состоянии
© Фото: МЧС РФ
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В Кирове шесть человек госпитализированы после пожара в жилом доме, в их числе трое детей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

На данный момент пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести. На месте происшествия обнаружены тела троих детей.

Пожар произошел ночью 19 февраля по адресу Бородулина, 38. Спасателями были эвакуированы 13 человек.

На данный момент ведутся работы по ликвидации пожара. Причины инцидента устанавливаются.

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