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В США моряк поймал рыбу с человеческими зубами

Алена Миронова
08:10 19.02.2021
Рыбы этого вида питаются в основном различными видами крабов и креветок, поэтому они сами на вкус как крабовое мясо.
В США моряк поймал рыбу с человеческими зубами
© Фото: Pen News
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Недалеко от города Мелборн в США моряк Пол Лор поймал на крючок рыбу с человеческими зубами.

Мужчина признался, что никогда не видел подобного и описал свой улов как «одну из самых странных» рыб, которых он когда-либо ловил. Перед тем, как выпустить причудливую рыбу в воду, рыбак сделал пару фотографий.

«У нее зебровый рисунок окраски, а тело больше похоже на рыбу типа люциана - очень компактное, но мясистое. Зубы похожи на человеческие, но можно заметить, что у них есть ряды, как у акулы», - передает Daily Star слова рыбака.

Мужчина отметил, что сила укуса рыбы достаточно приличная. Ее недостаточно, чтобы откусить палец, однако хватит для того, чтобы больше к ней не приближаться. Такие зубы предназначены для того, что ломать ракушки - этот вид рыб питается в основном ракообразными.

«В моих краях эту рыбу прозвали "крабом бедняка". Это потому, что их легко поймать, и они в основном едят разные виды крабов и креветок, поэтому они сами на вкус как крабовое мясо», - добавил рыбак.

Рыбы этого вида - очень сильные пловцы. Они плывут боком с такой большой силой, так что даже самая маленькая рыбка может почувствовать себя огромной. Их длина может достигать 76 сантиметров. 

Эти рыбы настолько распространены в тех водах, что в их честь даже назвали бухту в Нью-Йорке - Шипсхед-Бей.

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