Жители Чукотки оказались в ледяном «плену» из-за аварии на теплотрассе
Без отопления остались почти все жилые дома, школа и магазины. Ведутся работы по замене труб на проблемных участках.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
На Чукотке из замерзающего поселка эвакуировали более 40 человек. Причиной инцидента стала авария на теплотрассе в селе Нунлигран.
Без отопления остались почти все жилые дома, школа и магазины. Сейчас в поселке ведутся работы по замене труб на проблемных участках. В нескольких зданиях уже удалось восстановить отопление.
По факту аварии организована доследственная проверка.