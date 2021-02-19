Жители Чукотки оказались в ледяном «плену» из-за аварии на теплотрассе

На Чукотке из замерзающего поселка эвакуировали более 40 человек. Причиной инцидента стала авария на теплотрассе в селе Нунлигран.

Без отопления остались почти все жилые дома, школа и магазины. Сейчас в поселке ведутся работы по замене труб на проблемных участках. В нескольких зданиях уже удалось восстановить отопление.

По факту аварии организована доследственная проверка.