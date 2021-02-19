В Москве и области временно ограничат транзит грузовиков по МКАД

Власти Москвы и области ограничат транзит грузовиков массой больше 12 тонн по МКАД и вылетным магистралям на два дня. Их переведут на ЦКАД. Об этом заявили в Минтрансе.

Ограничение вводится с 9 утра 20 февраля до 9 утра 22 февраля. Это сделано с целью избежать повтора транспортного коллапса на минувшей неделе, когда грузовые машины заблокировали проезд по МКАД из-за сильного снегопада. На этих выходных также ожидается сильный снег.

Ограничения не будут распространяться на тех, кто следует в Москву и область по официальным пропускам.