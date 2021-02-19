В США рассчитывают на совместную работу с Россией и Китаем по иранской ядерной программе

США рассчитывают на совместную работу с Россией и Китаем по иранской ядерной программе, вопреки серьезным разногласиям по другим вопросам. Об этом заявили в Госдепе.

Как отметил представитель ведомства, в прошлом Россия и Китай в ходе переговоров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе играли продуктивную роль ввиду отсутствия интереса в приобретении Ираном ядерного оружия.

«Можно ожидать, что те же самые интересы остаются, и что, несмотря на другие серьезные разногласия, которые у нас с ними могут быть по другим вопросам, мы можем работать вместе над этим», - цитирует ТАСС слова представителя Госдепа.

Ранее президент США Джо Байден объявил о том, что не намерен снимать санкции с Ирана и не станет делать первый шаг для возвращения Тегерана за стол переговоров. По словам американского лидера, прежде чем Иран сможет вступить в диалог с США, он должен прекратить обогащение урана.