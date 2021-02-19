Эксперт рассказал, как быстро найти украденный телефон

Директор компании в сфере IT Павел Мясоедов рассказал, как можно быстро вернуть похищенный телефон.

Так, например, в операционных системах iOS и Android установлены программы трекинга. Жертва кражи смартфона может зайти в личный кабинет на сайте разработчика или производителя и увидеть, где в последний раз включался телефон. Эксперт отметил, что такую программу можно установить самостоятельно и включить в ней скрытый режим - она будет не видна злоумышленнику, но в то же время будет следить за геолокацией устройства. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Некоторые компании предлагают заблокировать телефон или же высылать на экран сообщения о необходимости вернуть украденное. Однако эксперт отметил, что обращение в полицию в данном случае будет эффективнее.