В МЧС показали кадры с места тушения пожара в жилом доме в Кирове

В Кирове сотрудники МЧС ведут работы по тушению пожара в деревянном жилом доме.

Информация о пожаре в доме по адресу г. Киров, ул. Бородулина, 38 поступила в ведомство ночью в 00:46. Уже через семь минут прибыли первые подразделения.

Согласно уточненной информации, на месте происшествия есть погибшие и пострадавшие. По данным прокуратуры, погибли трое детей. Эвакуированы 13 человек.

В тушении пожара участвуют 66 человек и 18 единиц техники.