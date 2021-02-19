Бульдозер рухнул в пропасть под Хабаровском: есть погибший

В Хабаровском крае бульдозер слетел в пропасть, в результате чего водитель погиб. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел в районе Маглойского перевала вечером 18 февраля. Погибшим оказался работник лесозаготовительной организации.

«В 04.48 в пятницу спасатели подняли тело погибшего работника из пропасти и передали сотрудникам полиции», - уточняется в сообщении ведомства.

В спецоперации были задействованы десять человек и четыре единицы специальной техники.