Бульдозер рухнул в пропасть под Хабаровском: есть погибший
Инцидент произошел в районе Маглойского перевала вечером 18 февраля.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Хабаровском крае бульдозер слетел в пропасть, в результате чего водитель погиб. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.
Инцидент произошел в районе Маглойского перевала вечером 18 февраля. Погибшим оказался работник лесозаготовительной организации.
«В 04.48 в пятницу спасатели подняли тело погибшего работника из пропасти и передали сотрудникам полиции», - уточняется в сообщении ведомства.
В спецоперации были задействованы десять человек и четыре единицы специальной техники.