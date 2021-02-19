Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Новое русло: реку Бельбек перенаправили, чтобы обеспечить Севастополь водой

Анна Берестовая
05:07 19.02.2021
Планируется, что каждый день Севастополь будет получать 50 тысяч кубометров воды.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Igor Korsakov YouTube
Читайте нас на:

В Крыму строители Минобороны пустили реку Бельбек по новому руслу, что должно решить проблему водоснабжения Севастополя. Перемычку между старым и новым каналами убрали, теперь вода будет поступать в построенный пруд-накопитель объемом 150 тысяч кубометров.

Оттуда она и пойдет в дома севастопольцев - осталось лишь соединить водохранилище с городской системой. Работы должны завершить к концу февраля. Планируется, что каждый день Севастополь будет получать 50 тысяч кубометров. А избыток воды будут сбрасывать в старое русло Бельбека ниже по течению.

Ранее власти Украины выразили намерение закончить строительство дамбы, перекрывающей поток воды из Днепра в Крым. В настоящий момент в стране ищут способ укрепить сооружения на Северо-Крымском канале.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
05:48 В стране и мире
Видео
Привет из прошлого: в Израиле нашли когда-то выкопанные и забытые древние саркофаги
05:11 В стране и мире
Космонавт Крикалев рассказал, как можно было сохранить станцию «Мир»
04:04 В стране и мире
СМИ: в Кирове пять человек погибли во вспыхнувшей деревянной двухэтажке
03:06 Армия
Видео
Ветеран Великой Отечественной войны побывал на учениях разведчиков ЦВО: видео
01:34 В стране и мире
Более 40 чиновников из Белоруссии попали под новые санкции США
Популярное
Популярное
Видео
«Не разбрасывал свой талант»: Ахеджакова поделилась воспоминаниями о Мягкове
Видео
Минобороны РФ опубликовало архивные документы к 115-летию со дня рождения маршала Бабаджаняна
Валентина Матвиенко назвала размер своей пенсии
Видео
Диетолог назвала продукты для здоровья сердца
Видео
Синоптик рассказала, когда в Москву придет потепление
Французские СМИ высказались о смерти Андрея Мягкова
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.