Новое русло: реку Бельбек перенаправили, чтобы обеспечить Севастополь водой

В Крыму строители Минобороны пустили реку Бельбек по новому руслу, что должно решить проблему водоснабжения Севастополя. Перемычку между старым и новым каналами убрали, теперь вода будет поступать в построенный пруд-накопитель объемом 150 тысяч кубометров.

Оттуда она и пойдет в дома севастопольцев - осталось лишь соединить водохранилище с городской системой. Работы должны завершить к концу февраля. Планируется, что каждый день Севастополь будет получать 50 тысяч кубометров. А избыток воды будут сбрасывать в старое русло Бельбека ниже по течению.

Ранее власти Украины выразили намерение закончить строительство дамбы, перекрывающей поток воды из Днепра в Крым. В настоящий момент в стране ищут способ укрепить сооружения на Северо-Крымском канале.